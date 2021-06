Undúdlikens oer wol of net brûken beäzemingsapparaatsjes sliep-apneu

Yn hiel Fryslân brûke sawat fjouwerhûndert minsken nachts in sliepapparaatsje. It bestiet út in kapke dat de pasjint op hat en in kastje.

Troch lichte suerstofdruk soarget it derfoar dat de asemwegen iepen bliuwe. By de pasjinten stûkje oars ferskate kearen yn de nacht de siken. It begjint dan ek altyd wer fansels. Dêrtroch giet de kwaliteit fan de sliep bot achterút. Minsken binne oerdeis wurch en se witte net hoe't dat komt.