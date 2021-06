Philips ropt apparaatsjes tsjin sliep-apneu werom, MCL: "By twivel kontakt opnimme"

Plestikdieltsjes

Ferline wike brocht fabrikant Philips nei bûten dat harren beäzemingsapparatuer Dreamstation gefaarlik wêze kin foar de sûnens, om't plestikskûm, ûnder oare foar lûds-isolaasje, loslitte kin. De pasjint kin de plestikdieltsjes dan ynazemje en dat kin gefaarlik wêze. It giet lykwols wol om bepaalde types fan dizze Philips CPAP apparatuur.

Philips kundige in weromropaksje ôf. Letter waard dúdlik dat dat allinnich foar Amearika jilde, net foar Europa en de rest fan de wrâld. De hiele situaasje soarge foar nochal wat ûndúdlikens by pasjinten mei sliep-apneu.

Ynterne skjinmakprosessen

Neffens longdokter Jan van der Maten fan it MCL liket it derop dat it lûds-islolaasjeskûm ûnder omstannichheden dampen en mikrodieltsjes frijlitte kin nei't it apparaat yntern skjinmakke is troch de leveransier. It liket der neffens him op dat it probleem net in soad spilet yn Nederlân. Dochs is noch net alle ynformaajse bekend.

It MCL advisearret om net samar te staken mei it CPAP-apparaat. Minsken dy't twivelje kinne kontakt opnimme mei harren behanneler. De medyske wrâld wachtet no ôf mei hokker oplossing Philips komme sil en hoe grut it probleem yn Nederlân en Fryslân is, sa lit it MCL witte.