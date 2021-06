Steuring brêge yn de Ofslútdyk ferholpen: dyk wer hielendal iepen

Earst wie ferkear yn beide rjochtingen net mear mooglik. Der ûntstie in file fan 3 kilometer op de A7 by Den Oever. It ferkear út Fryslân wei waard omlaat oer de dyk Grins/Emmeloord.

Letter koe it ferkear by de Stevinslûzen yn beide rjochtingen oer ien rydstripe by inoar del. Om 18:40 melde de ANWB dat de steuring ferholpen is en dat de brêge om 19.00 oere wer hielendal iepengiet foar it ferkear.