Keatsseizoen begjint dit wykein ek foar senioaren mei haadklassepartij yn Holwert

De manljus haadklassers hawwe snein noch in frije dei. Op it programma stie in frije formaasjepartij yn Berltsum. Neffens foarsitter Jelle Eijzenga fan de keatsklup wie de tiid om sa'n haadklassepartij te organisearjen te krap.

Dy tiidsproblemen jilde foar mear ferienings en dat betsjut ûnder oaren dat it Nederlânsk kampioenskip foar frouljus, dat it kommende wykein yn Froubuorren hâlden wurde soe, net trochgiet. Dat NK sil no nei de frouljus PC (dy is op 25 augustus) ferkeatst wurde. It keatsbûn is oer in eksakte datum noch yn oerlis mei de keatsferiening yn Froubuorren.