Jan Kromkamp: "Italië is mijn favoriet!"

Jan Kromkamp spile yn de Champions League, hat 11 ynterlannen op syn namme stean en siet by de seleksje fan Oranje by it WK yn 2006. Kromkamp is berne yn Makkingea en dochs spile er noait yn Fryslân.

"Ik had bij Go Ahead Eagles twee goede jaren gehad en er was wel belangstelling van Heerenveen. Maar ik denk dat ze de vraagprijs te hoog vonden, want AZ heeft uiteindelijk 3 miljoen gulden voor mij betaald."