Underwiisynspeksje dizze wike nei Tjalling Koopmans College yn Hurdegaryp

De ûnderwiisynspeksje komt noch dizze wike lâns foar in kontrôle by it Tjalling Koopmans College yn Hurdegaryp. Dit dogge sy nei oanlieding fan de ûnrest en klachten. Dit waard bekend makke by it koart pleit fan moandei by de rjochtbank yn Amsterdam. It bestjoer fan it Tjalling Koopmans College wol ferbiede dat in rapport fan de ûnderwiisynspeksje oer de kwaliteit en de finânsjes fan de skoalle iepenbier makke wurdt.