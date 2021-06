Johnny Jansen krijt Tobiasen en Reekers as nije assistinten

"Ole Tobiasen is in jonge mei in Hearrenfeanferline", seit Hearrenfean-watcher Arjen de Boer. "Wat dat oanbelanget past er wol yn it plaatsje. Mar oan de oare kant: Tobiasen is net ien mei in hiel soad ûnderfining. Spijkerman wie dat wol. Jansen is ek noch altyd in trainer mei net in soad ûnderfining, dus ik soe der ien neist sette dy't wat mear ûnderfining hat."

De Boer hat noch in fraachteken: "Tobiasen wie haadtrainer by Almere. Skikt er him dan no yn dy rol fan assistint? Want as je ienkear haadtrainer west ha, dan nimme je de ferantwurdlikheid op je foar it hiele team. Dan steane je heger yn de hiërargy. No moat er letterlik in stap werom. Wol er dat?"