De Fryske Marren ferlient mei tsjinsin fergunning foar seismysk ûndersyk

Vermilion wol mei it ûndersyk yn kaart bringe oft der in kâns is om bygelyks ierdgas en ierdwaarmte te finen yn de grûn. De fergunning wie yn 2020 al 'fan rjochtswegen ferliend. Vermillion hie no frege om de perioade fan harren ûndersyk te ferromjen.

It ûndersyk sil plakhawwe tusken 1 augustus fan dit jier en 15 maart fan folgjend jier. De wurksumheden sille likernôch trije moannen duorje.

Tsjinsin

It kolleezje en de gemeenteried binne lykwols net foar gaswinning, mar it kolleezje 'seach gjin romtlike relevante arguminten' om de fergunning te wegerjen.

"Wy kinne net oars as de fergunning ferliene, ek al binne we poer tsjin op gaswinning en sjogge we mear yn duorsume enerzjy. Soms binne je ferplicht om in fergunning te ferlienen omdat der gjin arguminten binne om it net te dwaan", sa seit wethâlder Frans Veltman.

Ferfolchstappen

De fergunning seit neat oer eventuele proefboarringen of echte gaswinning. Foar dy eventuele ferfolchstappen moatte nije fergunningsprosedueren trochrûn wurde.