Assistint-skiedsrjochter Zeinstra flagget EK-duel tusken Slowakije en Spanje

It duel is de tredde en lêste spylronde yn Groep E. De wedstriid wurdt spile yn it Spaanske Sevilla. Earder dit toernoai wie Zeinstra grinsrjochter by de wedstriid tusken Denemarken en België.

Zeinstra is ien fan de trije Fryske grinsrjochters op it EK fuotbal. De oare twa binne Hessel Steegstra en Jan de Vries. Sy binne de assistinten fan Danny Makkelie. Dat team stie oan de lieding by it iepeningsduel op it EK (Italië - Turkije) en oan de lieding fan Ruslân - Finlân.