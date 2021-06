Waadkust moat 10 kilometer lang keunstwurk krije: fan Ferwert nei It Amelân

It keunstwurk 'Lightlines' moat in tsien kilometerlange ferbiningsline wurde, mei as startpunt de tsjerke op de terp, fia de seedyk en it Waad nei it eilân Amelân. De ferbining wurdt lein troch in searje fan trije keunstwurken.

Trije tuorren

De wurken besteane út trije tuorren: yn it bos by Camminghasteate, efter de seedyk en op It Amelân. De wurken krije de nammen Dromer, Slaper en Waker.

De nammen ferwizen nei de typen diken dy't te finen binne yn it Fryske kustgebiet.