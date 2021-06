Nyck de Vries is poadiumplak yn Formule E-klassemint foarearst kwyt

Nyck de Vries is syn tredde plak yn it klassemint fan de Formule E foarearst kwyt. De koereur fan Snits foel sneintejûn yn de twadde race yn it Meksikaanske Puebla al betiid út. Dêrtroch sakket hy nei it sechde plak yn de WK-stân. Yn de earste race yn Puebla waard De Vries njoggende.