Fûken pleatst yn slinken op Skiermûntseach foar ûndersyk nei gedrach fisken

Yn it koart komt it derop del dat wittenskippers besykje út te finen hoe't ferskillende parten fan de Waadsee krekt brûkt wurde troch fisken. Op Skiermûntseach bart dat troch in jong en ynternasjonaal selskip ûnder lieding fan Hannah Charan-Dixon út Nij Seelân fan de Rijksuniversiteit Groningen.

"It idee efter dit projekt is dat wy útfine wolle hoe't fisken de kwelders brûke en hoe't je dat in set meijaan kinne, sadat je de betsjutting fan dat leefmiljeu foar fisken yn de takomst fersterkje kinne", seit Charan-Dixon. "Ik tink dat dat hiel wichtich is foar de Waadsee, dêr't de fiskstân al in skoft ûnder druk stiet. As wy dat leefmiljeu ferbetterje kinne of yn elts gefal begripe wat de fisken nedich hawwe, dan kinne je dêr ek wat oan dwaan."

Ferbining tusken drûch en wiet Waad

Foar behearders is dat wichtige ynformaasje, seit maritym ekolooch Anouk Goedknegt fan Rijkswaterstaat. Dy ynstânsje is de behearder fan it wiete Waad.

Goedknegt: "Ik ben heel erg nieuwsgierig naar de verbinding tussen droog en nat Wad. Hoe maken die vissen eigenlijk gebruik van die kweldergeulen? Eten ze bijvoorbeeld ook insecten die op die kwelder voorkomen en kan het dan zijn dat begrazing invloed heeft op de hoeveelheid insecten die daar voorkomt en ook weer op het voedsel van de vissen?"