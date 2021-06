Kampanje mei fotoshoots om kuierjen by hillige plakken del populêr te krijen

"Wy wurkje oan it projekt 'dagrekreatieve netwurken'. Dat is yn it ramt fan it stimulearjen fan it toerisme de kommende jierren. Ien fan de doelstellingen is om de rûten yn Fryslân better yn kaart te bringen en de ferhalen dêr omhinne goed te fertellen. Sa wolle wy derfoar soargje dat der mear minsken nei de provinsje Fryslân takomme", seit Wiepkje Hoekstra, dy't har mei de marketing fan it projekt dwaande hâld.

Underwylst wurde de modellen te plak setten by it tsjerkje fan Jannum en klikt de kamera op de eftergrûn. Ien fan dy modellen is ek de projektlieder; Hendrina Zijlstra. Sy hat ferline jier de pilgrimsrûte rûn nei Santiago de Compostella.

"Grutte tastream"

Zijlstra sjocht dat hieltiten mear minsken kuierje sûnt corona:"Wy hawwe in hiele grutte tastream sjoen nei ús moaie kuierpaden en fytspaden. Dêr is echt gebrûk fan makke de ôfrûne tiid en wy hope no dat wy minsken entûsjast krije foar meardaagse tochten."

De fotoshoot is ûnderwylst al wer dien en de modellen mei fotograaf lûke fierder nei ûnder oaren Boalsert, Haskerdiken en Hoarnstersweach.