UPDATE: Motorrider meldt him by plysje nei botsing mei fytser

De motorrider, dy't sneintemiddei nei in botsing mei in fytser net op de lokaasje fan it ûngelok bleaun, hat him melden by de plysje. Neffens in wurdfierder fan de plysje sit de motorrider no fêst en sil hy ferheard wurde. De fytser rekke by it ûngelok swierferwûne.