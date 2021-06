Teun de Jong út Sint-Anne komt foar VVD yn gemeenteried Waadhoeke

Vogels kaam by in ferkearsûngelok om it libben. Hy waard op 4 juny by Tsjummearum op syn sitmeaner oanriden troch in automobilist.

Teun de Jong is bouboer yn Sint-Anne. Hy is ek foarsitter fan it bestjoer fan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Yn maaie hold er nei 18 jier op as foarsitter fan keatsferiening Drie Spul is Ut fan Sint-Anne.

De Jong wurdt op 8 july offisjeel ynstallearre yn in riedsgearkomste fan de gemeente Waadhoeke.