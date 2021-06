Wat kinst dwaan oan finansjeel misbrûk fan âlderein?

Fingerspitzengefühl fan de notaris

Notarissen kinne it ek tsjinkomme yn harren wurk. By it opstellen fan testaminten bygelyks. Kees Krijger is notaris yn Ljouwert. Hy stelt dat alle notarissen wolris mei sa'n saak te krijen hawwe. It giet neffens him ek om in fingerspitzengefühl fan de notaris. As je it gefoel hawwe dat it miskien net hielendal doocht dan folget der by syn kantoar altyd in twadde petear.

Wilsbekwaamheid is dêrby in ûnderwerp mar dat is net altyd goed te sjen. It kin ek wêze dat der sprake is fan in ôfhinklikheidsrelaasje. Dat is noch dreger yn te skatten. It feit dat minsken tsjintwurdich folle langer selsstannich wenjen bliuwe spilet ek mei. Alderein wurdt mear ôfhinklik fan de soarch út de omjouwing en libje mear isolearre.