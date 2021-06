Aafke Soet fielt har wer hurdfytster nei rentree op NK

De 23-jierrige hurdfytster hat, mei troch priveesaken, in sportyf drege perioade efter de rêch. Har lichem rekke 'overreached'. "Dus doe hie ik der net safolle nocht yn en hie ik net it gefoel dat ik klear wie foar koersen", seit Soet foarôfgeand oan it nasjonale kampioenskip.

Team is wer kompleet

Dit jier is dat lykwols oars. De Friezinne fan Team Jumbo-Visma fûn har foarm werom en ried dit seizoen ek alwer in pear wedstriden. It NK is lykwols de earste grutte test. "Ik ha it earst efkes rêstich oan dien, goede trainingen draaid en no bin ik klear om de wedstriidfokus oan te setten", seit Soet.

Har ploechgenoat Anouska Koster fan De Westereen is bliid dat Soet der wer 'gewoan' by is. "Hiel fijn. Moai dat it team wer kompleet is. Dat is altyd goed foar ús allen", seit de nûmer trije op it NK fan it ôfrûne seizoen.

Achteryn oer de finish

As grutste team yn it frouljuspeloton hie Team Jumbo-Visma sneontemiddei de sinnen set op it earste plak. De ploech hie mei Karlijn Swinkels en Nancy van der Burg ek twa froulju mei yn de kopgroep fan fiif. Se koene de oertalsituaasje lykwols net útspylje en Amy Pieters gie der mei de titel fantroch. Jumbo-Visma bleau efter mei it sulver en brûns.

Op dat stuit ried Soet in hiel stik efter it peloton, nei't se ploechwurk dien hie yn de earste rondes. Dêrnei koe se it tempo fan it peloton net mear byhâlde. De Friezinne kaam úteinlik as ien fan de lêsten oer de streek. Mar om no te sizzen dat se dêr teloarsteld oer wie.