Freedtejûn wie der wer in ferhalejûn, mar noch wol yn lytsere foarm

Foar de organisaasje is dizze jûn foaral handich mei it each op lettere eveneminten. De Haan leit út: "We wolle in ûndersyk dwaan nei wat in ferteller nedich hat en hoe't we dy it bêste begeliede kinne. Op sa'n jûn wolle we dan safolle mooglik fertellers oan it wurd litte."

It is de bedoeling dat der yn novimber wer in 'gewoane' ferhalejûn organisearre wurdt. It tema is dan Taal fan myn Hert. Opjaan dêrfoar is mooglik fan 1 july ôf.