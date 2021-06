Nations League hast dien foar follybalfroulju: "Verlies tegen Turkije zonde"

Jasper giet der fanút dat it nei de duels tsjin Brazilië en Súd-Koreä klear is foar Nederlân. "Het is niet uitgesloten dat we nog bij de laatste vier komen, maar dan hadden we eigenlijk van de Turken moeten winnen. Dan hadden we het onszelf makkelijker gemaakt."

'Zin in paar dagen vrij'

Wannear't Jasper werom sjocht op de ôfrûne moanne, komt se ta de konkluzje dat it net altyd even leuk wie. "Het leven in de bubbel was niet zoals ik had verwacht. Minder erg, maar je mist wel veel dingen. Dat je niet even naar een barretje kan, of naar een wedstrijd van de mannen kan gaan kijken. Dus straks thuis weer een paar dagen vrij zijn, daar kijk ik wel naar uit."

Letter dizze simmer sil Jasper mei it Nederlânsk team noch it EK spylje. Dat wurdt fan 18 augustus oant 4 septimber holden yn Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië.