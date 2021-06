Briedseizoen greidefûgels liket dit jier folle better út te pakken

Natuurmonumenten hat sels in hoants mei piken yn ien fan syn gebieten en dat is bysûnder, want de hoants (kemphaan) is sa goed as ferdwûn as briedfûgel út Nederlân.

Ut Súdwest-Fryslân komme ek goede berjochten, mar fertrouwe op wiet waar allinnich is net genôch. Om dêr optimaal fan te profitearjen, moat der mear barre. Sa binne der op de eastkant fan it Noarderleech oan de Waadkust yngrepen dien om it gebiet wieter te hâlden en dat docht fertuten.

Distriktshaad Jan Jelle Jongsma fan It Fryske Gea: "Wy hawwe in hiel skala oan maatregels dy't hjir tapast binne. Dêrnjonken ek noch in stikje predaasjebehear dat goed op oarder is by de lokale Wildbeheerseenheid. Al mei al hawwe wy alle omstannicheden dêr't wy op stjoere kinne, optimalisearre de ôfrûne jierren. Dêr plôkje wy no de fruchten fan, hoop ik."

Klút

It gebiet kin no mear wetter langer fêsthâlde en de fûgels kinne ek better by dat wetter komme. In lytse rûnrit troch it gebiet lit in soad piken sjen, wêrûnder ek in soad fan de klút. Dêr binne der folle mear fan, wêrûnder in 50 span grutte koloanje. Fierder leit der, mei troch de gearwurking mei de pachters, genôch krûderyk lân dêr't piken harren ferskûlje kinne.