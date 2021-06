Man (62) ferstoarn nei mooglike sjitpartij yn Ljouwerter wenning

It ynsidint wie freedtejûn yn in hûs oan de Konvooistrjitte yn Ljouwert. De man en in 54-jierrige frou waarden mei ferwûningen nei it sikehûs brocht. It is net bekend hoe't it mei de frou giet.

It is ek noch net dúdlik wat der krekt bard is yn de wenning. De plysje docht sneon fierder ûndersyk.