Omrop TIP: Wat it lûd fan de F-35 mei minsken docht

Desibellen sizze lykwols neat oer de persepsje fan it lûd. Mar nei it effekt fan it lûd op minsken, harren leefomjouwing en harren sûnens wurdt noch gjin ûndersyk dien. Der is dus in twadieling tusken it oerheidsbelied basearre op lûdsnivo's en de persoanlike belibbing, dy't fierder giet as allinnich de direkte omjouwing fan de fleanbasis.

Mei de lûdere F-35, en yn de takomst it oefengebiet boppe hiel Noard-Nederlân, is it nijsgjirrich te witten hoe't it lûd yn doarpen fierderop belibbe wurdt.