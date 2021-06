Primeur op Waad: eksperimint mei spikers op leech wetter foar seewier

Seewier hjit zeegras yn it Hollânsk en wie sa goed as ferdwûn út de Waadsee nei de bou fan de Ofslútdyk. Eartiids wiene der grutte fjilden seewier yn de Waadsee. It waard brûkt as boumateriaal foar diken en foar it foljen fan kessens en matrassen. Op ferskate Waadeilannen binne noch saneamde wierskuorren te finen, dêr't it opslein waard.

In grut part fan dat seewier groeide ûnder wetter. Dat groot zeegras sette in soad enerzjy om yn it groeien fan sterke woartels om net fuort te spielen. Op drûchfallende platen lykas dy by Gryn docht dyselde plant hiel wat oars: winterdeis giet er dea. Dêrom ynvestearret de plant benammen yn it goed fersprieden fan sied, sadat in nije generaasje seewier ûntstean kin.

It helderste wetter

Katrin Rehlmeyer fan de Rijksuniversiteit Groningen hat in jier lang op syk west nei lokaasjes mei it helderste wetter fan it Waad, en de Vlakte van Kerken by Texel is der ien fan twa. Dat heldere wetter is wichtich, omdat de planten ljocht nedich hawwe om te groeien.

Oant no ta binne ûndersikers fan de Grinzer universiteit en it Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee der al goed yn slagge om seewier werom te krijen op drûchfallende platen. Dat barde noch net mei seewier dat altiten ûnder wetter bliuwt. Dit eksperimint is de earste stap om dat ek foarinoar te krijen. Oft it slagget is ûnwis, ek omdat de brûkte planten by it Dútske Waadeilân Sylt weikomme, dêr't folle minder sâlt yn it wetter sit.