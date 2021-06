Hans Wiegel sei tsjin VVD-lieder Rutte: "Ga eens wat anders doen"

De ferbining mei Fryslân wie der al langer, al yn syn tiid as Keamerlid hie er in twadde hûs yn Ie. "Ik heb het leren kennen toen ik een jong Kamerlid was. Een vriend van mij woonde achter Dokkum, die heeft er ook voor gezorgd dat ik in dat huisje kon wonen. Ik houd van die mensen gewoon, ze zijn eerlijk en doen ook wat voor elkaar. Soms zijn ze eigenwijs, dat ben ik zelf ook dus dat maakt me niet uit."

By oankomst as kommissaris fan de Keninginne yn de provinsje krige Wiegel gjin waarm wolkom. "Maar dat is ook iets Fries misschien. Als het iets nieuws is, is het zo van: moeten we dit wel doen? Dat is ook begrijpelijk en dat geeft ook niks." Nei't er tolve jier kommissaris fan de Keninginne west hie, fûn Wiegel it "mooi zat". Hy is yn Fryslân bleaun en hat it hjir bêst. "Ik zit hier in het zuidwesten en ik woon daar met buitengewoon veel plezier. En iedereen is heel aardig tegen me. Beter kan je het toch niet hebben?"

Formaasje fan in nij kabinet

Dat de formaasje fan it nije kabinet sa lang duorret, is Wiegel net nei it sin. "Wij waren het in twee weken tijd eens. We hadden het programma gemaakt, alle mensen waren er, en we hebben de rit uitgezeten. En dat is nu allemaal heel anders."

It âld-Keamerlid is min te sprekken oer de stân fan saken oangeande de formaasje. "Ik vind het een rotzooitje. Ze zitten daar al drie maanden lang, er zijn een heleboel problemen. Niks aan gedaan, alleen maar een beetje ruzie met elkaar, met wie wel en wie niet, met wie en waarom. Dat lijkt gewoon nergens naar. Mijn gedachte is: schiet eens op."