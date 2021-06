Twa ferwûnen by mooglike sjitpartij yn wenning Ljouwerter Konvooistrjitte

De ferwûnen binne mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. It is net dúdlik wat der presys bard is. Wol is dúdlik dat de plysje der fanút giet dat der gjin tredde persoan by it ynsidint belutsen is.

De plysje docht op it stuit ûndersyk yn de wenning. Dêrneist is der in buertûndersyk geande.