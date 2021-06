NL-Alert om brân yn papierkonteners Jelsum

Yn it warskôgingsberjocht waard minsken dy't lêst hiene fan de reek frege de rúten en doarren te slúten, en de fentilaasje út te dwaan.

In grut part fan it doarp en bestjoerders op de N357 hiene lêst fan de reek.

De brânwachtkorpsen fan Stiens en Ljouwert hawwe it fjoer útmakke. Mei help fan in kraan waard it papier út de konteners helle en it fjoer útmakke.