FOTO'S: Needwaar soarget foar oerlêst yn Fryslân

Sa waard de N7 bij Snits ôfsletten om't in akwadukt ûnder wetter kaam te stean. Yn Boalsert moast de brânwacht yn aksje komme nei in bliksemynslach op it dak fan in hûs.

Dêrneist kamen der op ferskate plakken yn Fryslân meldingen fan stoarmskea en wetteroerlêst binnen by de brânwacht. Der binne foar safier bekend gjin ferwûnen fallen.