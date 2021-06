It Feanatelier fan Places of Hope wint Anita Andriesenpriis

It Feanatelier oer de takomst fan it wenjen yn Fryslân is de winner fan de Anita Andriesenpriis 2021. Dat is freed bekend makke. De Anita Andriesenpriis giet oer de romtlike kwaliteit en de winner krijt 10.000 euro. It Feanatelier makke ûnderdiel út fan Places of Hope fan Kulturele Haadstêd. Lânskipsarsjitekt Peter de Ruyter is lûker fan it atelier.