Earetitels foar Fryske kuorballers: topskoarder, grutste talint en moaiste goal

Fraaiste doelpunt

De moaiste goal fan it seizoen by de froulju is op namme kaam fan Amber van Doorn. De kuorbalster út De Harkema makke dit seizoen de oerstap fan de junioaren fan HAVIK (út Kollum en Harkema) nei DOS'46 út Nijeveen. Har earste goal yn de Kuorbal League waard úteinlik mei mear as 60 prosint fan de stimmen fan it publyk keazen ta moaiste goal fan it jier.

Besjoch it doelpunt wêr't it om giet hjir.