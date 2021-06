Fryslân fan 26 juny ôf hast folslein wer fan it slot

Fan 26 juny ôf meie alle doarren iepen, wêrby't oardel meter ôfstân de noarm bliuwt. Wêr't dat net kin, lykas yn it iepenbier ferfier, it fuortset ûnderwiis of by eveneminten en festivals, jildt de mûlkapkesplicht of kin je allinnich nei binnen mei in coronatagongsbewiis.