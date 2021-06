Bern leare alles oer sikehûs it MCL op de Knuffelpoli

Maskotte Leeuwi sit yn in stoel neist Laura. It MCL jout bern somtiden in knuffel mei as se west hawwe. Dy kin dan de stipe wêze yn in drege tiid. Dêr komt de namme Knuffelpoli dan ek wei. "It moaie is wol dat it net allinnich om de bern draait", seit projektlieder Leanne Miedema.

"De ko-assistinten ha der sels ek wat oan. Dy leare omgean mei bern. Hoe moatte je op it nivo fan jongerein prate? Das best dreech. Je moatte allegearre frjemde fragen ferwachtsje. Dus dat hoopje we ek mei te jaan."

De Knuffelpoli is elk jier. Takom jier is dy mooglik wer fysyk.