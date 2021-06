Radio Oerol yn de tún fan muzykkafee De Vijfpoort

Muzykkafee De Vijfpoort is in begryp by Oerol. Mar dit jier gjin 'rock-'n-roll' yn it kafee, want it Skylger festival is digitaal. Boppedat stiet de gemeente noch gjin live-optredens ta. Hielendal rêstich is it lykwols net, want Radio Oerol stiet by it kafee yn de tún foar útstjoeringen.