HEA! Soarch foar Amelanner greidefûgels

Jan de Jong en syn fûgelfreonen dogge yn Buren foar SOVON ûndersyk nei greidefûgels. Der spane by Buren aardich wat spantsjes om, en dêr is De Jong hiel wiis mei. As echte natoerman fynt er it belangryk dat de Amelanner floara en fauna behâlden wurdt. Dizze kear hawwe se in greidefûgel fongen dy't ringe wurdt. Sa kinne se de reis fan it bist folgje.