Mei de metaaldetektor by Penjum sykje nei munysje; as tarieding op oanlis wynpark

It wurk begjint mei in histoarysk foarûndersyk. "Dat dogge de yngenieurs op kantoar. Se jouwe oan oft in gebiet 'fertocht' is of net. Dat is hjir by de Wûns-stelling wol it gefal, dus dan kom ik hjir te mjitten mei de apparatuer. We sjogge oft der objekten yn de boaiem sitte dy't oerienkomme mei dat wat we sykje. We sykje geskutsmunysje. Dêr moatst net op stjitte. It is makke om út te moardzjen. It wie in oare tiid. Der sit in berch rou en fertriet yn de grûn. It is wol tachtich jier letter mar de bedoeling sit oan de binnenkant. Dat is it eksplosyf om te deadzjen. As dy giet, stean we hjir ferkeard."