Margreet de Graaf fan de GGD: "It giet goed, mar we moatte wach bliuwe"

Hoe komt it dat it tal besmettingen sa hurd omleech giet?

"De faksinaasjekampanje rint hurd mei, it waar docht ek goed mei. En we passe goed op elkoar. Ik bin der bliid mei, mar we moatte wach bliuwe en sjen hoe't it nei de simmer giet." By 4.364 Friezen binne yn de ôfrûne wike coronatesten ôfnommen. Ferline wike wienen dat 5.167 tests. It fynpersintaazje naam fan 4,3 ôf nei 2,6.

Hoefolle prikken binne de ôfrûne wike set?

"Mear as de wike dêrfoar, it wienen der 50.000. We sitte no op hast 400.000 yn totaal. We prikke alle foarried fuort."

Hoe sit it mei de faksinaasjegraad yn Fryslân?

"Foar safier't we dat sjen kinne, is dy heech. We sitte boppe de 80 prosint."

Wat dogge jim mei restfaksins?

"Minsken mei 2003 as bertejier kinne har al oanmelde foar in faksinaasje. Dus de lêste folwoeksenen (18 jier en âlder) wurde útnûge. De restfaksins hoege net mear nei foarrangsgroepen te gean. Wat no oerbliuwt, komt beskikber fia it lanlike inisjatyf prullenbakvaccin.nl. Op dy webside is te sjen wêr't oan de ein fan de dei noch faksins oer binne."