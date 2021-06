Underwiisbûn nei rjochter foar skorsing learaar fan Tjalling Koopmans College yn Hurdegaryp

Ferline wykein is de dosint skorst nei't er him op Omrop Fryslân kritysk útlitten hie oer de skoalle, wêrby't 22 fan de 41 dosinten opstapt binne.

It fakbûn hat de skoalle oproppen de skorsing werom te draaien, mar dêr is gjin reaksje op kaam. Takom wike woansdei is it koart pleit fia in digitale sitting by de rjochtbank yn Ljouwert.