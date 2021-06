Kabelnoord sjocht ôf fan glêsfezel yn lytse doarpen

Doarpen dy't wol yn mearderheid in foarkar hawwe soene foar oansluting op glêsfezelkabel, mar no ek net yn oanmerking komme, reagearjee teloarsteld op it beslút fan Kabelnoord. Neffens Gilbert Valk fan Doarpsbelang Baard is de kwaliteit en snelheid fan glêsfezelkabel folle better as in coax-kabel. Ek al hat in provider as Ziggo okkerdeis noch in opwurdearring realisearre.

Dochs is dit neffens saakkundigen net genôch: "Boppedat hat Ziggo de abonnemintstariven koartlyn wer ferhege sadat it finansjele foardiel yn fergelyk mei oansluting op glêstried ek fuortfalt", sa seit Valk. Hy soe graach sjen dat Kabelnoord dêrom ek yn doarpen as Baard in represintatyf ûndersyk hâlde soe, om te ûndersykjen oft de oansluting op glêstried as noch mooglik is.

Marzje

Kabelnoord, dy't fan de provinsje opdracht krigen hat om glêskabel yn it bûtengebiet (Waadhoeke, Harns, Ljouwert, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Opsterlân, Smellingerlân en East- en Weststellingwerf) oan te lizzen - en dêr 35 miljoen foar krigen hat - hat lykwols net de plicht om de saneamde grize gebieten ek oan te sluten.

Kabelnoord moat yn it projekt 'Breedband buitengebied' op syn minst 90 persint fan de adressen op de adresselist (boarnelist) oanlizze, mar as de kosten foar bepaalde lokaasjes te heech is, wurde dy binne de marzje fan tsien persint oerslein.

Foldwaande

Adressen mei in coax-kabel binne grize perselen. Foar dizze gebieten is no gjin provinsjale oanpak omdat de ynternetferbining op dit stuit foldwaande is (de Europeeske noarm is 100 mb/s en wurdt troch Ziggo op coax realisearre) en der genôch inisjatyf by ferskate merkpartijen sit om dat de kommende trije jier fierder op te pakken.