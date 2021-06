'Grutte trochbraak' yn bou nije Cambuurstadion: 'Mar it is seker in risiko'

It kolleezje nimt wol in risiko mei in liening fan fjirtjin miljoen euro, seit ek wethâlder Friso Douwstra. "Seker is dat in risiko. Dêrom hawwe we der ek moannen oer ûnderhannele om te sjen hoe kinne we dy risiko's sa beheind mooglik meitsje", seit de wethâlder.

Garânsje

"We krije ek foar in part fan die liening in garânsje fan Van Wijnen. As de hierynkomsten fan bygelyks Cambuur net genôch binne dat wy dan ek jild fan harren krije", leit Douwstra út.

It risiko is dêrtroch neffens it kolleezje akseptabel. "Dat tinke wy wol, dêrom hat it kolleezje hjoed (tongersdei, red.) ek dat beslút naam. Oars hiene we dat net dien. It is wat oars as yn ien kear in 'gift'. Dat kinne je ek posityf útlizze. Gewoanwei soene we sizze: fiif miljoen euro, asjebleaft. Dan binne we it kwyt. No sizze we: nee, we jouwe in liening. Yn goede tiden komt dy ek wer werom en dêryn sit dan ek wer in rintefoardiel."