Fryske programmeur Peter Dijkstra nije programmeur by Vera yn Grins

Vera is foar Peter Dijkstra in dreambaan, fertelt er foar Omrop Fryslân Radio. Doe't er noch by Asteriks wurke, wie Vera syn grutte foarbyld.

Syn foargonger Peter Weening hat yn de 41 jier dat er by Vera wurke in grutte reputaasje opboud, nasjonaal en ynternasjonaal. Doe't er begûn, wiene der net safolle plakken foar bands om te spyljen. Weening hat earst in skoft as frijwilliger wurke. Letter waard it in betelle baan. Hy gie sels op 'en paad om bands te sjen oft se nijsgjirrich genôch wiene foar Vera.

Nirvana

Vera wie it undergroundpoadium foar Nederlân en miskien ek wol foar Europa, fynt Dijkstra. En it giet noch fierder, want sa is der yn Seattle (USA) in Vera Project nei oanlieding fan de popseal yn Grins. In band as Nirvana hat ek yn Vera spile, foardat se bekend waarden.