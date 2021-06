Bert Kingma beneamd ta nije kommissaris SC Cambuur

Yn earste ynstânsje soe Harjan Van Dam, as foarsitter, en Marco Hoekstra ek plak nimme yn de nije ried fan kommissarissen. Sy hawwe harren op it lêste momint weromlutsen.

Easken

De offisjele lêzing is dat se 'te hege easken steld hawwe en dat der te min draachflak wie'.

Harjan Van Dam: "Ik heb maar twee eisen. De eerste is dat ik alleen voorzitter wil zijn en de tweede is dat ik dan ook iets te zeggen wil hebben over wie er dan meer in zitting nemen. Dat lijkt mij volstrekt logisch. Ik wil de club graag helpen, maar het is graag of niet."