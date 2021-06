HEA! Drave oer it strân

As famke kaam se al mei har heit en mem op It Amelân mei fakânsje. Letter fûn de Dútse Gunda Brunotte ek de leafde op it eilân. Se troude en is der nea wer weigien. Gunda hat in bemiddelingsburo foar de ferhier fan fakânsjehúskes. In drokke baan dy't altyd trochgiet. Om ta rêst te kommen giet se mei har hynder nei it strân om hearlik troch de brâning te draven.