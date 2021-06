GGD nimt maatregels om coronafaksinaasjeplakken koel te hâlden

De faksins meie net boppe de 30 graden komme. Mei de 25 graden fan no yn Snits giet it noch. As it noch waarmer wurdt, wurkje se mei kant-en-kleare spuiten yn spesjale kuolkastjes. Dy wurde nei it plak brocht dêr't de minsken in ynjeksje krije.

De fiif noardlike GGD-regio's hawwe mei-inoar in hjitteplan makke foar as it noch waarmer wurdt. Yn net alle lokaasjes rint de temperatuer sa heech op. Dat is wakker ûngelyk, seit GGD-dokter Provoost. Sa binne op guon plakken de kuolynstallaasjes net nedich.