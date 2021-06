PvdA stelt Keamerfragen oer oerlêst fan F-35

De Keamerleden wolle ûnder oare witte hoe't it kin dat Definsje him offisjeel oan de lûdsnoarmen hâldt, mar dat der dochs in soad minsken binne dy't der lêst fa hawwe. Net it tal desibel, mar de ûnderfining fan omwenners moat sintraal stean, as it oan de PvdA leit.

De Hoop en Piri wolle ek witte oft de minister opnij nei de lûdsnoarmen sjen wol. Se freegje boppedat oft der maatregels naam wurde kinne om de oerlêst te beheinen.