VIDEO: Presentatie cd gedichten Gysbert Japicx op muziek

De taal van het muzikale werk van Hiske Oosterwijk is voornamelijk het Engels. Ze zingt ook in het Frans en in dit geval in het Fries. 'Wurden' ('Woorden') is haar derde eigen album.

"Het was mijn droom om artiest te worden. Het is zo'n onzeker vak, dus ga je ervoor of niet?" vraagt de zangeres zich af. "En ik wist niet of de combinatie Fries en jazz wel zo'n goed idee was. Toen kwam het werk van Gysbert op mijn pad en kon ik mijn droom een richting geven."