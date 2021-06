FIDEO: Presintaasje cd mei dichtwurk Gysbert Japicx op muzyk

It wurk fan Hiske is foaral yn it Ingelsk, mar se sjongt ek yn it Frysk en Frânsk. 'Wurden' is har tredde eigen album. "It wie myn dream om artyst te wurden, mar it is sa'n ûnwis fak, dus giest derfoar of net?" fertelt de sjongeres. "Letter wist ik net oft de kombinaasje Frysk en jazz wol sa tûk wie. Mar doe kaam it wurk fan Gysbert op myn paad en koe ik myn dream in rjochting jaan."