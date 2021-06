Steaten sjogge massaal hûzebouplan wol sitten

By it praten oer de plannen die bliken dat fierwei de measte fraksjes der posityf nei sjogge. "It is goed foar ús berikberheid en ús ekonomy", seit Steatelid Gryte Wymenga (FvD). Neffens har is der gjin oanlieding om 'benaud' te wêzen foar de 45.000 huzen dy't ekstra boud wurde soene.

Earder kaam dêr wol krityk op. In wenningbousaakkundige sei dat it 'in kânsleaze missy' is. Deputearre Fokkens luts har dêr neat fan oan. "Vijf van de tien economen zullen zeggen dat het niet haalbaar is."

'Earst in fûnemintele diskusje'

FNP'er Sijbe Knol hat it gefoel 'dat Provinsjale Steaten mei it deltaplan yn in fûke swimme'. Hy is fan betinken dat der earst in fûnemintele diskusje oer de takomst fan Fryslân hâlden wurde moat, foardat in beslút nommen wurdt oer in plan as it 'deltaplan foar it noarden'.

Anne Zylstra fan de PvdA fynt dat der yn it deltaplan ynset wurde moat op 'betelbere, duorsume wenten', dy't ek geskikt binne foar starters op de wenningmerk. Boppedat moat soarchfâldich sjoen wurde nei it ynpassen fan al dy nije wenten yn it lânskip, sa sei er.

Steaten wolle grutte byienkomst of referindum

De partijen fine yn prinsipe allegearre dat de Fryske befolking mear belutsen wurde moat by de plannen. Dat wolle se dwaan troch bygelyks in grutte byienkomst oer de plannen yn Drachten of It Hearrenfean, in representative peiling of sels in referindum.

Mar omdat it plan no yn it foarste plak in fyzjestik is en noch gjin konkreet plan, is it dêr no noch te betiid foar, seit ek Steatelid Maaike Prins fan it CDA.

"It is echt noch te gau. Wy moatte earst konkreter witte wêr't we hinne geane, foardat we de befolking om harren miening freegje. It is no noch fierstente abstrakt."