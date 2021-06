Jitse Kramer ferbrekt rekôr deadliften: "Je sitte tsjin it ûntploffen oan"

Hielendal fansels gie it net, fertelt Kramer nei de tiid. "Der wie wat yn de foet wat 'knap' sei. Ik bin trochgien, mar ik moat efkes nei de fysio tink ik. As dat net bart wie, hie ik der miskien in stapke by dwaan kinnen. Mar no net mear. It wrâldrekôr by de 40-plus is 435 kilo. It skeelt mar 15 kilo, dus dat sit net sa fier mear fuort."

Fan binnen siede

It giet der by deadlift om dat je de lilkens nei de spieren stjoere kinne, leit Kramer út. "Je sitte tsjin it ûntploffen oan. Je meitsje jesels hiel lilk, mar je hâlde jesels rêstich. Fan binnen siede je, mar fan bûten sjogge je it net.