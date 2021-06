Eaststellingwerf wol gniisgas oan bannen lizze mei OWO-gemeenten

It Ryk hat de ferkeap fan gniisgas lanlik net regulearre. Dêrom is it foar no oan gemeenten sels om de ferkeap en it brûken fan gniisgas yn betwang te hâlden.

Boargemaster Harry Oosterman is in foarstanner fan de oanpak yn OWO-ferbân. Hy ferwachtet dat der yn septimber in nij konsept foar de APV by de gemeenten op tafel leit. Dêr kin soks dan yn meinommen wurde.