Feanwâlden bliid mei beslút rjochter oer subsydzje foar nij doarpshûs

Ien fan de partijen yn de gemeenteried fan Dantumadiel dy't harren altiid hurd makke hat foar it MFC, is it CDA. Ek dy is kritysk op de wurkwize fan it kolleezje. Fraksjefoarsitter Jan Jitse Visser: "Wy ha as foltallige ried, opposysje en koälysje, yn 2017 mar ek begjin 2019 de subsydzjebedraggen beskikber steld. Dêr wiene wy, mar ek it doarp Feanwâlden ôfgryslik bliid mei."

Mei-inoar foarútsjen

De ferrassing en teloarstelling wie grut doe't de subsydzje troch it kolleezje weromlutsen waard. "It hat ek wat mei de betrouberens fan it bestjoer te meitsjen. Wy fûnen it moreel net kinnen", seit Visser. "Wy hoopje dat mei de útspraak fan de rjochter it besef komt, dat we mei-inoar foarút moatte. Dat we efter ús litte wat west hat en dat we foarútsjogge nei wat we no dwaan kinne foar Feanwâlden en it MFC."