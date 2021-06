De gersdrûgerij yn De Pein komt op stoom

De measte boeren hawwe yntusken de earste snee fan it lân, dy is faak fuortendaalks brûkt foar de eigen kij, omdat der ferline jier troch de drûge simmer minder foarried oanlein wurde koe.

Foar de winter

De twadde snee wurdt no fan it lân helle, dy hat troch it reinwetter en de waarmte fan no in goeie kwaliteit mei in soad aaiwyt. Dit gers giet nei de drûgerij en kin dan fan 't winter fuorre wurde.